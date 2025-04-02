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Киченок vs Киченок: в парном разряде турнира в Чарльстоне дальше будет играть только одна сестра

Теннис
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Украинки в этот раз были соперницами

Киченок vs Киченок: в парном разряде турнира в Чарльстоне дальше будет играть только одна сестра

Фото: Getty Images

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В финале парного разряда соревнований в Чарльстоне американка София Кенин (№44) и Людмила Киченок вышли на корт против представительницы Индонезии Альдилы Сутджиади и Надежды Киченок.

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В обоих сетах дуэт Людмилы и Софии, несмотря на существенное сопротивление, одержал уверенную победу – 6:1, 6:2. Единственным светлым лучом в этом матче для Надежды и Альдилы оказался старт второй партии, когда тандем сразу вышел вперед (1:0, 40:0). На этом их преимущество завершилось.

3 апреля Людмила и София сыграют в ¼ финала против 23-летних соотечественниц Кенин – Хейли Баптист (№90) и Кэти Макнелли (№397).

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Надежда Киченок Людмила Киченок
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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