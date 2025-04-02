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Фонд Марты Костюк подписал меморандум о сотрудничестве с Минэкономики Украины
Общественно полезное дело
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Марта Костюк сообщила, что ее фонд начал сотрудничество с Министерством экономики Украины с целью популяризации спорта в нашем государстве. Соответствующее сообщение Марта опубликовала на своей официальной странице в Instagram.
"Сделайте спорт доступным. Сделать бизнес в спортивной сфере – популярным.
Мы верим: спорт должен быть доступен каждому ребенку. Но часто препятствует этому нехватка спортивной инфраструктуры и высокая стоимость импортного инвентаря.
Чем больше украинских бизнесов в спортивной сфере будут пользоваться государственными программами поддержки, чем больше инвестиций будет привлечено в развитие и восстановление спортивной инфраструктуры — тем более близкими мы будем к цели.
Вместе мы будем популяризировать государственные программы и привлекать ресурсы, чтобы спорт в Украине становился более близким, доступным и массовым" – написала Марта.
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