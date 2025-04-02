Фонд Марты Костюк подписал меморандум о сотрудничестве с Минэкономики Украины

Украинская теннисистка Марта Костюк сообщила, что ее фонд начал сотрудничество с Министерством экономики Украины с целью популяризации спорта в нашем государстве. Соответствующее сообщение Марта опубликовала на своей официальной странице в Instagram.

"Сделайте спорт доступным. Сделать бизнес в спортивной сфере – популярным.

Мы верим: спорт должен быть доступен каждому ребенку. Но часто препятствует этому нехватка спортивной инфраструктуры и высокая стоимость импортного инвентаря.

Чем больше украинских бизнесов в спортивной сфере будут пользоваться государственными программами поддержки, чем больше инвестиций будет привлечено в развитие и восстановление спортивной инфраструктуры — тем более близкими мы будем к цели.

Вместе мы будем популяризировать государственные программы и привлекать ресурсы, чтобы спорт в Украине становился более близким, доступным и массовым" – написала Марта.