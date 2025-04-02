  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Фонд Марты Костюк подписал меморандум о сотрудничестве с Минэкономики Украины
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Фонд Марты Костюк подписал меморандум о сотрудничестве с Минэкономики Украины

Теннис

Общественно полезное дело

Фонд Марты Костюк подписал меморандум о сотрудничестве с Минэкономики Украины

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Марта Костюк сообщила, что ее фонд начал сотрудничество с Министерством экономики Украины с целью популяризации спорта в нашем государстве. Соответствующее сообщение Марта опубликовала на своей официальной странице в Instagram.

"Сделайте спорт доступным. Сделать бизнес в спортивной сфере – популярным.

Мы верим: спорт должен быть доступен каждому ребенку. Но часто препятствует этому нехватка спортивной инфраструктуры и высокая стоимость импортного инвентаря.

Чем больше украинских бизнесов в спортивной сфере будут пользоваться государственными программами поддержки, чем больше инвестиций будет привлечено в развитие и восстановление спортивной инфраструктуры — тем более близкими мы будем к цели.

Вместе мы будем популяризировать государственные программы и привлекать ресурсы, чтобы спорт в Украине становился более близким, доступным и массовым" – написала Марта.

Новак Джокович опубликовал пост после турнира в Майами

По теме
yellow-arrow
Киченок vs Киченок: в парном разряде турнира в Чарльстоне дальше будет играть только одна сестра
yellow-arrow
Новак Джокович опубликовал пост после турнира в Майами
yellow-arrow
Трехкратный победитель турниров серии Большого шлема одержал первую победу в 2025 году
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости