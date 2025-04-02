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Известная британская теннисистка потеряла сознание на корте
Такое увидишь не часто
https://www.gettyimages.com/Ukraine
129-я ракетка мира, британская теннисистка Франческа Джонс потеряла сознание во время матча первого круга на грунтовом турнире категории WTA-250 в Боготе (Колумбия). Она играла с аргентинкой Хулией Риерой (WTA №157).
При счете 3:5 (15:30) в третьем сете Джонс выполняла подачу и внезапно упала на корт. К ней подбежали врач и судья на вышке, оказали помощь и посадили на инвалидное кресло.
24-летняя Франческа родилась с редким генетическим заболеванием, имеет четыре пальца на руках и по семь на ногах. Британка регулярно испытывает проблемы с судорогами во время матчей и регулярно снимается.
British tennis star Fran Jones had to be taken off court in a wheelchair after collapsing in the final set of her match in Colombia on Tuesday night. pic.twitter.com/pb9cPS6kzx— Mail Sport (@MailSport) April 2, 2025
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