Известная британская теннисистка потеряла сознание на корте

129-я ракетка мира, британская теннисистка Франческа Джонс потеряла сознание во время матча первого круга на грунтовом турнире категории WTA-250 в Боготе (Колумбия). Она играла с аргентинкой Хулией Риерой (WTA №157).

При счете 3:5 (15:30) в третьем сете Джонс выполняла подачу и внезапно упала на корт. К ней подбежали врач и судья на вышке, оказали помощь и посадили на инвалидное кресло.

24-летняя Франческа родилась с редким генетическим заболеванием, имеет четыре пальца на руках и по семь на ногах. Британка регулярно испытывает проблемы с судорогами во время матчей и регулярно снимается.

