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Свитолина вместе со Стаховским провели тренировку в Киеве. Фото
Легенды украинского спорта
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Элина Свитолина вместе с военнослужащим ВСУ, экс-теннисистом Сергеем Стаховским провели тренировку на одном из киевских кортов. Соответствующее фото наша спортсменка разместила на своей официальной странице в Instagram.
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