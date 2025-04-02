Свитолина вместе со Стаховским провели тренировку в Киеве. Фото

Украинская теннисистка Элина Свитолина вместе с военнослужащим ВСУ, экс-теннисистом Сергеем Стаховским провели тренировку на одном из киевских кортов. Соответствующее фото наша спортсменка разместила на своей официальной странице в Instagram.

Известная британская теннисистка потеряла сознание на корте