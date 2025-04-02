  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Свитолина вместе со Стаховским провели тренировку в Киеве. Фото
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Свитолина вместе со Стаховским провели тренировку в Киеве. Фото

Теннис
Обновлено

Легенды украинского спорта

Свитолина вместе со Стаховским провели тренировку в Киеве. Фото

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Элина Свитолина вместе с военнослужащим ВСУ, экс-теннисистом Сергеем Стаховским провели тренировку на одном из киевских кортов. Соответствующее фото наша спортсменка разместила на своей официальной странице в Instagram.

Свитолина вместе со Стаховским провели тренировку в Киеве. Фото - изображение 1

Известная британская теннисистка потеряла сознание на корте

По теме
yellow-arrow
Свентек не сыграет против Украины в матчах Кубка Билли Джин Кинг
yellow-arrow
Известная британская теннисистка потеряла сознание на корте
yellow-arrow
Фонд Марты Костюк подписал меморандум о сотрудничестве с Минэкономики Украины
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
4
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости