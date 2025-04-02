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Свентек не сыграет против Украины в матчах Кубка Билли Джин Кинг
Нам будет проще
Getty Images/Global Images Ukraine
Польская теннисистка, вторая ракетка мира Ига Свентек объявила, что не сыграет матчи Кубка Билли Джин Кинг против Украины и Швейцарии.
"Я приняла тяжелое решение. Я знаю, что это не та информация, которую хотели болельщики, особенно польские, но пока для меня это правильное решение. Я не буду играть на отборочном турнире Кубка Билли Джин Кинг, который пройдет в Радоме.
Я всегда представляю свою страну с гордостью. В прошлом году я играла везде, где можно было играть за страну. Я очень горжусь историческими успехами команды в полуфинале Кубка Билли Джин Кинг и финале United Cup.
Теперь пора для большего баланса, сосредоточения на себе и моих тренировках. Держу кулаки за девушек и всю команду" – написала Ига на своей странице в Instagram.
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