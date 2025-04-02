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Победитель Мастерса в Майами снялся с соревнований в Монте-Карло

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Победитель Мастерса в Майами снялся с соревнований в Монте-Карло

Фото: prosports.kz

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

24-я ракетка мира 19-летний чешский теннисист Якуб Меншик снялся с турнира категории "Мастерс" в Монте-Карло. Об этом сообщил португальский журналист Жозе Моргаду на своей странице в социальной сети X.

Напомним, Меншик стал чемпионом "Мастерса" в Майами, в финале обыграв 24-кратного чемпиона турниров "Большого шлема" серба Новака Джоковича со счётом 7:6 (7:4), 7:6 (7:4). Для Меншика этот титул стал первым на уровне ATP и крупнейшим в карьере.

Отметим, что Якуб оказался лишь вторым тинейджером, не входящим в топ-20 рейтинга ATP, кто выиграл турнир категории "Мастерс", после Майкла Чанга (24) в 1990 году в Торонто.

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