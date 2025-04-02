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22-я ракетка мира: Начала с семи кур
Теннисистка хочет завести побольше животных
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
22-я ракетка мира американская теннисистка Даниэль Коллинз рассказала о своём увлечении животноводством, а также раскрыла, что хочет завести как можно больше домашних животных.
"Я всегда хотела собственную ферму. Я начала с семи кур, они очень милые, похожи на собак. Двое из них пытались залезть в мою машину, когда я собиралась в Майами. Мне нравится ухаживать за ними, собирать яйца. Забота об их благополучии делает меня счастливой. В будущем у меня будет ещё больше скота. Следующий шаг — завести осла, а затем лошадей, потому что это всегда было моим хобби", — сказала Коллинз в эфире Tennis Channel.
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