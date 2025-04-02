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Игроки ATP и WTA потребовали увеличить призовые на турнирах серии Большого шлема

Теннис
Обновлено

Некоторые игроки не скупились в своих желаниях

Игроки ATP и WTA потребовали увеличить призовые на турнирах серии Большого шлема

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

20 теннисистов ATP и WTA подписали письмо, в котором потребовали увеличить призовые на турнирах серии "Большого шлема". Об этом пишет L’Equipe. Конкретные имена спортсменов, подписавших документ, не разглашаются.

Ранее по данному вопросу публично высказывалась третья ракетка мира Кори Гауфф.

Отметим, что в прошлом году участники "Ролан Гаррос" получили 16% прибыли. После Australian Open было выделено 15-20%, а Уимблдон за два года повысил призовые на 22%. Однако многие игроки считают, что заслужили 50% доходов, полученных за проведение турнира.

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