Игроки ATP и WTA потребовали увеличить призовые на турнирах серии Большого шлема

20 теннисистов ATP и WTA подписали письмо, в котором потребовали увеличить призовые на турнирах серии "Большого шлема". Об этом пишет L’Equipe. Конкретные имена спортсменов, подписавших документ, не разглашаются.

Ранее по данному вопросу публично высказывалась третья ракетка мира Кори Гауфф.

Отметим, что в прошлом году участники "Ролан Гаррос" получили 16% прибыли. После Australian Open было выделено 15-20%, а Уимблдон за два года повысил призовые на 22%. Однако многие игроки считают, что заслужили 50% доходов, полученных за проведение турнира.