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Гауфф запускает собственную менеджмент-компанию

Теннис
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Но спорт – в приоритете

Гауфф запускает собственную менеджмент-компанию

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Американская теннисистка, третья ракетка мира Коко Гауфф, объявила о планах основать собственную менеджмент-компанию Coco Gauff Enterprises, которая будет заниматься управлением и построением ее карьеры. Соответствующий пост Гауфф опубликовала на своей официальной странице в Instagram.

"Это только начало нового, увлекательного этапа. Впереди еще много интересного, чем я обязательно поделюсь, когда придет время. По-прежнему теннис остается для меня главным приоритетом" – написала Коко.

Напомним, что Гауфф считается самой высокооплачиваемой спортсменкой в ​​мире, ее доход за 2024 год, согласно данным портала Sportico, составил 30,4 миллиона долларов.

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