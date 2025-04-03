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Гауфф запускает собственную менеджмент-компанию
Но спорт – в приоритете
Getty Images/Global Images Ukraine
Американская теннисистка, третья ракетка мира Коко Гауфф, объявила о планах основать собственную менеджмент-компанию Coco Gauff Enterprises, которая будет заниматься управлением и построением ее карьеры. Соответствующий пост Гауфф опубликовала на своей официальной странице в Instagram.
"Это только начало нового, увлекательного этапа. Впереди еще много интересного, чем я обязательно поделюсь, когда придет время. По-прежнему теннис остается для меня главным приоритетом" – написала Коко.
Напомним, что Гауфф считается самой высокооплачиваемой спортсменкой в мире, ее доход за 2024 год, согласно данным портала Sportico, составил 30,4 миллиона долларов.
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