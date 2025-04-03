Гауфф запускает собственную менеджмент-компанию

Американская теннисистка, третья ракетка мира Коко Гауфф, объявила о планах основать собственную менеджмент-компанию Coco Gauff Enterprises, которая будет заниматься управлением и построением ее карьеры. Соответствующий пост Гауфф опубликовала на своей официальной странице в Instagram.

"Это только начало нового, увлекательного этапа. Впереди еще много интересного, чем я обязательно поделюсь, когда придет время. По-прежнему теннис остается для меня главным приоритетом" – написала Коко.

Напомним, что Гауфф считается самой высокооплачиваемой спортсменкой в ​​мире, ее доход за 2024 год, согласно данным портала Sportico, составил 30,4 миллиона долларов.