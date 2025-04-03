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Украинка Соболева не смогла доиграть матч второго круга турнира WTA125 в Анталии
Желаем быстрого выздоровления
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Анастасия Соболева (WTA №207) не смогла доиграть матч второго круга турнира серии WTA125 в Анталии (Турция). В матче против китаянки Чжэн Вушуан (WTA №278) наша спортсменка вынуждена была сняться из-за травмы спины.
Счет встречи 2-1 (3-6; 6-3; 3-0 отк) в пользу Вушуан. В активе украинки две подачи на вылет и два из двадцати реализованных брейков.
Для Соболевой это было первое выступление в этом году на турнире серии WTA125. В следующем раунде соревнований китаянка сыграет против победительницы встречи Придаткина/Вурт.
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