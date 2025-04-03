Украинка Соболева не смогла доиграть матч второго круга турнира WTA125 в Анталии

Украинская теннисистка Анастасия Соболева (WTA №207) не смогла доиграть матч второго круга турнира серии WTA125 в Анталии (Турция). В матче против китаянки Чжэн Вушуан (WTA №278) наша спортсменка вынуждена была сняться из-за травмы спины.

Счет встречи 2-1 (3-6; 6-3; 3-0 отк) в пользу Вушуан. В активе украинки две подачи на вылет и два из двадцати реализованных брейков.

Для Соболевой это было первое выступление в этом году на турнире серии WTA125. В следующем раунде соревнований китаянка сыграет против победительницы встречи Придаткина/Вурт.