Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Организаторы турнира в Монте-Карло объявили обладателей уайлд-кард
Специальное приглашение получили четыре теннисиста
Getty Images/Global Images Ukraine
Организаторы грунтового турнира категории ATP-1000 в Монте-Карло (Монако) объявили обладателей уайлд-кард в основную сетку соревнований 2025 года. Специальное приглашение получили четыре теннисиста.
Ими стали бывшие чемпионы турнира — швейцарец Стэн Вавринка (титул в 2014 году) и итальянец Фабио Фоньини (2019). В основе также сыграет француз Ришар Гаске, который завершит карьеру на "Ролан Гаррос". Последним обладателем уайлд-кард стал местный теннисист Валентен Вашеро (259-я ракетка мира).
Напомним, что турнир в Монте-Карло пройдёт с 6 по 13 апреля.
Популярное сейчас
- Определились пары 1/2 финала Кубка Украины. С кем сыграют Шахтер и Динамо?
- Шаблий назвал украинских талантов, которыми интересуются в Европе
- Эль Класико в финале, 2-часовой триллер Александрия-Шахтер и шедевр Зубкова. Главные новости за 2 апреля
- Меншик рассказал, почему был готов сняться с матча против Джоковича
- Борьба за наследство и опеку: звездный футболист рискует потерять дом и права на детей
- Романтика вне поля: спортивный директор Боруссии встречается с девушкой, младше его на 14 лет