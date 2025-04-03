Организаторы турнира в Монте-Карло объявили обладателей уайлд-кард

Организаторы грунтового турнира категории ATP-1000 в Монте-Карло (Монако) объявили обладателей уайлд-кард в основную сетку соревнований 2025 года. Специальное приглашение получили четыре теннисиста.

Ими стали бывшие чемпионы турнира — швейцарец Стэн Вавринка (титул в 2014 году) и итальянец Фабио Фоньини (2019). В основе также сыграет француз Ришар Гаске, который завершит карьеру на "Ролан Гаррос". Последним обладателем уайлд-кард стал местный теннисист Валентен Вашеро (259-я ракетка мира).

Напомним, что турнир в Монте-Карло пройдёт с 6 по 13 апреля.