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Карлос Алькарас: Я хочу быть источником вдохновения для детей, как Надаль и Федерер

Теннис

Теннисист хочет оставить наследие после себя

Карлос Алькарас: Я хочу быть источником вдохновения для детей, как Надаль и Федерер

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Четырёхкратный чемпион турниров серии "Большого шлема", третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал о своём стремлении вдохновлять молодое поколение.

"Для меня самое главное в мире — быть добрым и хорошим человеком. Я хочу быть источником вдохновения для детей, как, например, Надаль и Федерер были для меня. Они были моими кумирами, и я всегда считал их очень открытыми и приятными людьми.

За последние 20 лет теннис сильно изменился. Мы играем в гораздо более быстром темпе, и я думаю, что этот вид спорта продолжит развиваться. Я верю, что могу изменить модели поведения на корте, но также и за его пределами. Улыбка может быть оружием против соперников, потому что, когда я улыбаюсь, то получаю удовольствие, и именно тогда играю в лучший теннис", — приводит слова Алькараса Punto de Break.

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Карлос Алькарас
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