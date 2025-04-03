Бывший тренер Синнера пожаловался на ущерб репутации после сотрудничества с итальянцем

Умберто Феррара, бывший тренер по физподготовке первой ракетки мира Янника Синнера, признался, что очень недоволен тем фактом, что общественность изначально называла его одним из главных виновников допинг-скандала вокруг теннисиста.

Напомним, в марте 2024 года Синнер сдал два положительных теста на запрещённый препарат клостебол, который физиотерапевт Джакомо Нальди использовал для лечения пореза на пальце.

"Моей личной и профессиональной репутации нанесён серьёзный ущерб. Все читали статьи и комментарии, в которых факты излагались неправдоподобным образом и трактовались иначе, чем говорилось в решении независимого трибунала от 19 августа.

Безусловно, оправдательный приговор успокаивает меня. Я нашёл официальные заявления очень сбалансированными и оценил разъяснение ITIA о том, что его оценки основывались на рекомендациях, предоставленных юридической группой. Оглядываясь назад, легко сказать, что я бы не поступил так снова в ситуации с Нальди. Я определённо больше не смогу ему верить и вообще не стану полагаться на поведение других людей. Я услышал много поверхностных рассуждений о себе, граничащих с клеветой. Именно так многие люди относились к моей роли в этом деле", — приводит слова Феррары La Gazzetta dello Sport.