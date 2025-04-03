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Бывшая шестая ракетка мира: Время берёт верх над всеми, и Джокович это сейчас понимает

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Француз высказала о физической форме Новака

Бывшая шестая ракетка мира: Время берёт верх над всеми, и Джокович это сейчас понимает

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывшая шестая ракетка мира француз Жиль Симон высказался о физической форме 37-летнего Новака Джоковича.

"Если есть игрок, который знает дорогу, то это Новак. Он борется с чем-то сложным и с чем-то, что у вас может не быть — со временем. Оно идёт только в одном направлении, и я уверен, что он много работает, чтобы быть как можно более здоровым. Проблема не в теннисе, а в теле. Вот почему я однажды сказал, что он не выиграет 30 турниров "Большого шлема". Сказал, что если он доберётся до 25 титулов, это будет максимумом. Сегодня мы понимаем, что да — время берёт верх над всеми, и он это сейчас понимает.

Уверен, что понимал и раньше, но почувствовал только сейчас. Но у него будут хорошие недели, а когда они у него случается, то Новак превращается в игрока, которого мы знаем, который может выиграть всё, что угодно", — приводит слова Симона Tennis 365.

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