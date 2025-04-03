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Даниэль Коллинз вышла в четвертьфинал турнира в Чарльстоне

Теннис
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Уверенная победа

Даниэль Коллинз вышла в четвертьфинал турнира в Чарльстоне

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

22-я ракетка мира американская теннисистка Даниэль Коллинз оказалась сильнее латвийской теннисистки 25-й ракетки мира Елены Остапенко в матче третьего круга турнира в Чарльстоне (США).

Чарльстон. Третий круг

Елена Остапенко - Даниэль Коллинз 5:7, 3:6

Матч продолжался 1 час 42 минуты. За это время Коллинз реализовала 5 брейк-пойнтов из 10, выполнила три подачи навылет и допустила четыре двойные ошибки. Остапенко допустила четыре двойные ошибки, выполнила три эйса и реализовала три брейк-пойнта из семи возможных.

В следующем раунде соревнований американская теннисистка Даниэль Коллинз сыграет с победителем встречи Джессика Пегула - Айла Томлянович.

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