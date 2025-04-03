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Пегула следом за Коллинз вышла в четвертьфинал турнира в Чарльстоне

Теннис
Обновлено

Американка отдала сопернице всего 5 геймов

Пегула следом за Коллинз вышла в четвертьфинал турнира в Чарльстоне

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула обыграла австралийскую спортсменку Айлу Томлянович и вышла в 1/4 финала турнира WTA-500 в Чарльстоне (США).

Чарльстон. Третий круг

Джессика Пегула - Айла Томлянович 6:3, 6:2

Матч продолжался 1 час 11 минут. За это время Пегула реализовала четыре брейк-пойнта из восьми, выполнила одну подачу навылет и допустила одну двойную ошибку. Томлянович допустила две двойные ошибки, выполнила три эйса и реализовала один брейк-пойнт из четырёх возможных.

В следующем раунде соревнований американская теннисистка первая сеяная на турнире Джессика Пегула сразится с соотечественницей Даниэль Коллинз.

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