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Свитолина поздравила бригаду НГУ Хартия с днем ее создания. Фото
Браво, Элина
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка посетила мероприятие по случаю создания бригады национальной гвардии Украины "Хартия". Соответствующий пост Элина разместила на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее Пегула вслед за Коллинз
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