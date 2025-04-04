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Свитолина поздравила бригаду НГУ Хартия с днем ​​ее создания. Фото

Теннис

Браво, Элина

Свитолина поздравила бригаду НГУ Хартия с днем ​​ее создания. Фото

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка посетила мероприятие по случаю создания бригады национальной гвардии Украины "Хартия". Соответствующий пост Элина разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Пегула вслед за Коллинз вышла в четвертьфинал турнира в Чарльстоне.

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