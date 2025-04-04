Свитолина рассказала о своей текущей форме и операции на ноге

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №18) рассказала, как чувствует себя на корте в настоящее время и прокомментировала операцию на ноге. Ее слова цитирует tribuna.ua:

– Вы уже вернулись в ТОП-20 WTA. Нога вас еще беспокоит?

– Нога уже не беспокоит. К счастью, все разрешилось операцией, поэтому я рада, что я сделала ее. Мне больше не нужно думать об этом.

Есть некоторые моменты, которые все равно присутствуют, но я более-менее нахожусь сейчас в лучшей форме, в которой я была, пожалуй, даже до беременности.

Поэтому сейчас все как-то ровно. Я стараюсь держать эту форму и чувствую себя хорошо на корте, – сказала Свитолина.