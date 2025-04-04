  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Свитолина подняла важный вопрос развития спорта и бизнеса в Украине
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Свитолина подняла важный вопрос развития спорта и бизнеса в Украине

Теннис

Прекрасная инициатива

Свитолина подняла важный вопрос развития спорта и бизнеса в Украине

фото из соцсетей

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала, может ли составить конкуренцию Сергею Стаховскому в винодельческом деле и подняла важный вопрос развития спорта и бизнеса в Украине. Ее слова цитирует tribuna.ua:

"Думаю, что Сергей делает это очень классно, и я оставлю это для него. Я только как потребитель.

Но я думаю, что то, чем я буду заниматься после карьеры, будет связано со спортом. Было бы классно, если бы мы, спортсмены, использовали то, что мы делали всю жизнь – занимались спортом и достигли чего-то классного, и потом вернулись в Украину и тоже сделали что-то для нашей страны.

Кто как не мы будем популяризировать спорт в Украине" – сказала Элина.

Свитолина рассказала о своей текущей форме и операции на ноге

По теме
yellow-arrow
Свитолина рассказала о своей текущей форме и операции на ноге
yellow-arrow
Свитолина поздравила бригаду НГУ Хартия с днем ​​ее создания. Фото
yellow-arrow
Пегула следом за Коллинз вышла в четвертьфинал турнира в Чарльстоне
Элина Свитолина
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
4
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости