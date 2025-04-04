Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Свитолина подняла важный вопрос развития спорта и бизнеса в Украине
Прекрасная инициатива
фото из соцсетей
Украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала, может ли составить конкуренцию Сергею Стаховскому в винодельческом деле и подняла важный вопрос развития спорта и бизнеса в Украине. Ее слова цитирует tribuna.ua:
"Думаю, что Сергей делает это очень классно, и я оставлю это для него. Я только как потребитель.
Но я думаю, что то, чем я буду заниматься после карьеры, будет связано со спортом. Было бы классно, если бы мы, спортсмены, использовали то, что мы делали всю жизнь – занимались спортом и достигли чего-то классного, и потом вернулись в Украину и тоже сделали что-то для нашей страны.
Кто как не мы будем популяризировать спорт в Украине" – сказала Элина.
Популярное сейчас
- "Думаю, он понимает это". Степаненко сказал все, что думает о Реброве
- В Арсенале определились с ценой на Зинченко, – Esto es Atleti
- Журналист: Не переживаю за судьбу Динамо, если Суркисы захотят его продать
- Джокович: Для меня это был странный матч, ни на одном этапе поединка я не чувствовал себя хорошо
- Бекхэму — 50: грандиозная вечеринка в Майами в кругу семьи и звезд мирового спорта
- Бывшая девушка Винисиуса переехала в Киев вместе с сыном Ромарио