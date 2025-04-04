Свитолина подняла важный вопрос развития спорта и бизнеса в Украине

Украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала, может ли составить конкуренцию Сергею Стаховскому в винодельческом деле и подняла важный вопрос развития спорта и бизнеса в Украине. Ее слова цитирует tribuna.ua:

"Думаю, что Сергей делает это очень классно, и я оставлю это для него. Я только как потребитель.

Но я думаю, что то, чем я буду заниматься после карьеры, будет связано со спортом. Было бы классно, если бы мы, спортсмены, использовали то, что мы делали всю жизнь – занимались спортом и достигли чего-то классного, и потом вернулись в Украину и тоже сделали что-то для нашей страны.

Кто как не мы будем популяризировать спорт в Украине" – сказала Элина.