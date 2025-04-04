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Впервые за 24 года в 1/4 финала турнира ATP вышли только американцы

Теннис

Этот турнир в Хьюстоне стал знаковым

Впервые за 24 года в 1/4 финала турнира ATP вышли только американцы

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

На грунтовом турнире категории ATP-250 в Хьюстоне (США) в четвертьфинал соревнований вышли только американцы. Такое произошло впервые в Открытой эре в туре ATP с 1991 года.

Теннис. ATP-250. Хьюстон (США):

Дженсон Бруксби (США) — Александр Ковачевич (США);

Томми Пол (США) — Колтон Смит (США);

Кристофер Юбэнкс (США) — Брэндон Накашима (США);

Алекс Михельсен (США) — Фрэнсис Тиафо (США).

Напомним, турнир в Хьюстоне проходит с 1 по 7 апреля. Действующим чемпионом соревнований является американец Бен Шелтон.

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