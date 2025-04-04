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Первая ракетка Польши пропустит Мастерс в Монте-Карло

Теннис

Теннисист пропускает уже вторые соревнования подобного уровня

Первая ракетка Польши пропустит Мастерс в Монте-Карло

фото - flashscore.com.ua

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

22-я ракетка мира польский теннисист Хуберт Хуркач снялся с "Мастерса" в Монте-Карло (Монако). В основной сетке соревнований его заменит серб Миомир Кецманович.

"Монте-Карло без меня на этот раз. Ещё есть кое-какая работа, которую нужно сделать", — написал Хуркач в социальных сетях.

Напомним, что "Мастерс" в Монте-Карло пройдёт с 6 по 13 апреля.

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