Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Пегула вышла в полуфинал турнира в Чарльстоне, добыв волевую победу
Американка сумела реабилитироваться
Getty Images/Global Images Ukraine
Американская теннисистка четвёртая ракетка мира Джессика Пегула обыграла 22-ю ракетку мира Даниэль Коллинз и вышла в полуфинал турнира WTA-500 в Чарльстоне (США).
Чарльстон. 1/4 финала
Джессика Пегула - Даниэль Коллинз 1:6, 6:3, 6:0
Матч продолжался 1 час 44 минуты. За это время Пегуле не удалось выполнить ни одного эйса, реализовать 5 брейк-пойнтов из 12. Она также допустила одну двойную ошибку. Коллинз реализовала три брейк-пойнта из пяти, допустила семь двойных ошибки и выполнила два эйса.
В 1/2 финала соревнований в Чарльстоне Джессика Пегула сыграет с победительницей противостояния Екатерина Александрова - Чжэн Циньвэнь.
Популярное сейчас
- Победа Оболони в битве аутсайдеров. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- "Обидно. Я ведь не на Марс уехал". Бущан отреагировал на слова Шовковского по поводу его конкуренции с Нещеретом
- Дарья Билодид – на обложке модного журнала FOSTYLEN
- Бывшая шестая ракетка мира: Время берёт верх над всеми, и Джокович это сейчас понимает
- Самая красивая биатлонистка планеты отмечает 35-й день рождения
- Романтика вне поля: спортивный директор Боруссии встречается с девушкой, младше его на 14 лет