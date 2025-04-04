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Пегула вышла в полуфинал турнира в Чарльстоне, добыв волевую победу

Теннис
Обновлено

Американка сумела реабилитироваться

Пегула вышла в полуфинал турнира в Чарльстоне, добыв волевую победу

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Американская теннисистка четвёртая ракетка мира Джессика Пегула обыграла 22-ю ракетку мира Даниэль Коллинз и вышла в полуфинал турнира WTA-500 в Чарльстоне (США).

Чарльстон. 1/4 финала

Джессика Пегула - Даниэль Коллинз 1:6, 6:3, 6:0

Матч продолжался 1 час 44 минуты. За это время Пегуле не удалось выполнить ни одного эйса, реализовать 5 брейк-пойнтов из 12. Она также допустила одну двойную ошибку. Коллинз реализовала три брейк-пойнта из пяти, допустила семь двойных ошибки и выполнила два эйса.

В 1/2 финала соревнований в Чарльстоне Джессика Пегула сыграет с победительницей противостояния Екатерина Александрова - Чжэн Циньвэнь.

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Даниэль Коллинс Джессика Пегула
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