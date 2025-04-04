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Синнер рассказал, как отбывал дисквалификацию
Теннисист был отстранен из-за допинга
Getty Images/Global Images Ukraine
Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал, как проводит досуг во время дисквалификации из-за допинг-скандала. Спортсмен дал интервью итальянскому Sky Sport.
"Я делал много разных вещей: проводил много времени с семьей, катался на картинге и на велосипеде с друзьями", — сказал Синнер в интервью Sky Sport Italia.
Ранее Умберто Феррара, бывший тренер по физподготовке первой ракетки мира Янника Синнера, рассказал, как относится к теннисисту после своего увольнения на фоне допинг-скандала.
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