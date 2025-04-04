Синнер рассказал, как отбывал дисквалификацию

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал, как проводит досуг во время дисквалификации из-за допинг-скандала. Спортсмен дал интервью итальянскому Sky Sport.

"Я делал много разных вещей: проводил много времени с семьей, катался на картинге и на велосипеде с друзьями", — сказал Синнер в интервью Sky Sport Italia.

Ранее Умберто Феррара, бывший тренер по физподготовке первой ракетки мира Янника Синнера, рассказал, как относится к теннисисту после своего увольнения на фоне допинг-скандала.