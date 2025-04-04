  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. ITIA дисквалифицировала пятерых теннисистов за договорные матчи
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ITIA дисквалифицировала пятерых теннисистов за договорные матчи

Теннис

Некоторым придется завязать с теннисом

ITIA дисквалифицировала пятерых теннисистов за договорные матчи

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) объявило о дисквалификации пятерых французских теннисистов за организацию договорных матчей в период с 2017 по 2018 годы.

Санкции коснулись Янника Тиванта (590-я ракетка мира), который был пожизненно отстранён от занятий теннисом за организацию 22 договорных матчей, 16 из которых были его собственными. Ему также назначен штраф в $ 75 тыс.

399-я ракетка мира Томас Брешемье дисквалифицирован на 7,5 лет за организацию 11 договорных матчей.

450-ю ракетку мира Габриэля Пети подвергли санкциям сроком на 6,5 лет за отказ в участии в процессе.

Томас Сетоджи (794-й номер рейтинга) был отстранён на 10 лет в том числе за сокрытие коррупционной составляющей, а Уго Добиас (972-я ракетка мира) дисквалифицирован на два года за организацию двух договорных матчей.

По теме
yellow-arrow
Синнер рассказал, как отбывал дисквалификацию
yellow-arrow
Пегула вышла в полуфинал турнира в Чарльстоне, добыв волевую победу
yellow-arrow
Первая ракетка Польши пропустит Мастерс в Монте-Карло
ITIA
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
4
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости