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ITIA дисквалифицировала пятерых теннисистов за договорные матчи
Некоторым придется завязать с теннисом
Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) объявило о дисквалификации пятерых французских теннисистов за организацию договорных матчей в период с 2017 по 2018 годы.
Санкции коснулись Янника Тиванта (590-я ракетка мира), который был пожизненно отстранён от занятий теннисом за организацию 22 договорных матчей, 16 из которых были его собственными. Ему также назначен штраф в $ 75 тыс.
399-я ракетка мира Томас Брешемье дисквалифицирован на 7,5 лет за организацию 11 договорных матчей.
450-ю ракетку мира Габриэля Пети подвергли санкциям сроком на 6,5 лет за отказ в участии в процессе.
Томас Сетоджи (794-й номер рейтинга) был отстранён на 10 лет в том числе за сокрытие коррупционной составляющей, а Уго Добиас (972-я ракетка мира) дисквалифицирован на два года за организацию двух договорных матчей.
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