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Циципас: Новая глава не стирает старую историю, а дополняет её

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Циципас: Новая глава не стирает старую историю, а дополняет её

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Восьмая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас поделился мыслями с поклонниками. Спортсмен опубликовал философское высказывание на своей странице в социальных сетях.

"Новая глава не стирает старую историю, а дополняет её", — написал Циципас на своей странице в социальных сетях.

Ранее Циципас стал шестым действующим игроком с титулами всех уровней ATP, не считая турниров серии "Большого шлема".

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Стефанос Циципас
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