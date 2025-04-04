Циципас: Новая глава не стирает старую историю, а дополняет её

Восьмая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас поделился мыслями с поклонниками. Спортсмен опубликовал философское высказывание на своей странице в социальных сетях.

"Новая глава не стирает старую историю, а дополняет её", — написал Циципас на своей странице в социальных сетях.

Ранее Циципас стал шестым действующим игроком с титулами всех уровней ATP, не считая турниров серии "Большого шлема".