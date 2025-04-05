Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Пара Киченок – Кенин выдала зрелищный матч в ¼ финале турнира в Чарльстоне
Но дальше прошли соперницы
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Людмила Киченок и София Кенин (№44) боролись за путевку в полуфинал парного разряда соревнований в Чарльстоне с 23-летними американками Хейли Баптист (№90) и Кэти Макнелли (№397). Поединок длился 110 минут и украинка с напарницей отыграла на высоком уровне.
В 1-м сете Людмила и София уступали со счетом 2:5, но затем выдали камбэк – 6:5. Дело дошло до тай-брейка, в котором соперницы были точнее (8:6). Во второй партии продолжилась насыщенная борьба, а в тай-брейке Хейли и Кэти выглядели более убедительно (7:2).
Людмила и София проиграли третий раз за последний месяц.
Популярное сейчас
- "Я был бы очень рад", - Степаненко посоветовал руководству Шахтера нового тренера
- Россия ударила баллистикой по жилому микрорайону Кривого Рога: много погибших и раненых
- Победа Оболони в битве аутсайдеров. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- Трехкратный победитель турниров серии Большого шлема одержал первую победу в 2025 году
- Очень жарко: Девушка полузащитника Карпат покорила поклонников сексуальной фотосессией
- Бывшая девушка Винисиуса переехала в Киев вместе с сыном Ромарио