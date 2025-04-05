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Пара Киченок – Кенин выдала зрелищный матч в ¼ финале турнира в Чарльстоне

Теннис
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Но дальше прошли соперницы

Пара Киченок – Кенин выдала зрелищный матч в ¼ финале турнира в Чарльстоне

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Людмила Киченок и София Кенин (№44) боролись за путевку в полуфинал парного разряда соревнований в Чарльстоне с 23-летними американками Хейли Баптист (№90) и Кэти Макнелли (№397). Поединок длился 110 минут и украинка с напарницей отыграла на высоком уровне.

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В 1-м сете Людмила и София уступали со счетом 2:5, но затем выдали камбэк – 6:5. Дело дошло до тай-брейка, в котором соперницы были точнее (8:6). Во второй партии продолжилась насыщенная борьба, а в тай-брейке Хейли и Кэти выглядели более убедительно (7:2).

Людмила и София проиграли третий раз за последний месяц.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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