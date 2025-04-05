Монфис рассказал, до какого возраста планирует выступать в профессиональном теннисе

38-летний французский теннисист Гаэль Монфис рассказал, до какого возраста планирует выступать на профессиональном корте.

"Если все будет хорошо, я должен доиграть до 40 лет, ведь это уже буквально в следующем году. Пока мне еще не 40 – в этом году мне исполнится 39, поэтому надеюсь более-менее хорошо закончить сезон, главное – без проблем со здоровьем. Если все будет хорошо, я думаю, я смогу достичь этой цели.

Конечно, есть спортсмены, которые продолжают играть до 40, но если получится держать высокий уровень и в 40 – это будет круто. Безусловно, есть выдающиеся спортсмены, которым это удавалось. Суметь сделать что-то похожее на своем уровне – это было бы по-настоящему классно.

Но главное – это то, насколько это дает мне энергию. Вот что действительно потрясающе: всякий раз, когда я играю в такой "электрической" атмосфере, я питаюсь этой положительной энергией. Эта энергия на корте помогает мне быть смелее в решениях. У меня ощущение, что с адреналином ты способен на большее.

Это просто исключительное чувство, и я невероятно благодарен, что могу его испытывать" – сказал Гаэль.