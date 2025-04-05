  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Монфис рассказал, до какого возраста планирует выступать в профессиональном теннисе
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Монфис рассказал, до какого возраста планирует выступать в профессиональном теннисе

Теннис
Обновлено

Еще довольно долго

Монфис рассказал, до какого возраста планирует выступать в профессиональном теннисе

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

38-летний французский теннисист Гаэль Монфис рассказал, до какого возраста планирует выступать на профессиональном корте.

"Если все будет хорошо, я должен доиграть до 40 лет, ведь это уже буквально в следующем году. Пока мне еще не 40 – в этом году мне исполнится 39, поэтому надеюсь более-менее хорошо закончить сезон, главное – без проблем со здоровьем. Если все будет хорошо, я думаю, я смогу достичь этой цели.

Конечно, есть спортсмены, которые продолжают играть до 40, но если получится держать высокий уровень и в 40 – это будет круто. Безусловно, есть выдающиеся спортсмены, которым это удавалось. Суметь сделать что-то похожее на своем уровне – это было бы по-настоящему классно.

Но главное – это то, насколько это дает мне энергию. Вот что действительно потрясающе: всякий раз, когда я играю в такой "электрической" атмосфере, я питаюсь этой положительной энергией. Эта энергия на корте помогает мне быть смелее в решениях. У меня ощущение, что с адреналином ты способен на большее.

Это просто исключительное чувство, и я невероятно благодарен, что могу его испытывать" – сказал Гаэль.

Циципас: Новая глава не стирает старую историю, а дополняет ее

По теме
yellow-arrow
Пара Киченок – Кенин выдала зрелищный матч в ¼ финале турнира в Чарльстоне
yellow-arrow
Циципас: Новая глава не стирает старую историю, а дополняет её
yellow-arrow
ITIA дисквалифицировала пятерых теннисистов за договорные матчи
Гаэль Монфис
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
БТУ
Опубликовал: Андрей Хижняк
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
4
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости