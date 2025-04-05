  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Долгополов – об обстреле Кривого Рога: Спасибо нынешней администрации США и Илону Маску
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Долгополов – об обстреле Кривого Рога: Спасибо нынешней администрации США и Илону Маску

Теннис

Лучше и не скажешь

Долгополов – об обстреле Кривого Рога: Спасибо нынешней администрации США и Илону Маску

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывший украинский теннисист Александр Долгополов прокомментировал обстрел российскими захватчиками украинского города Кривой Рог, в результате которого 18 человек погибли (из них 9 – дети).

"Благодарим нынешнюю администрацию США за то, что неоднократно срывали помощь Украине.

Спасибо Илону за продвижение российских нарративов. Спасибо за 24 часа "мира". Спасибо за "перемирие".

Эй, Дональд Трамп, похоже, у тебя нет никаких козырей. Путину все равно, да? 6 погибших детей" – написал Александр на своей странице в Твиттер.

Магучих – о трагедии в Кривом Роге: Мир, услышь Украину

По теме
yellow-arrow
Монфис рассказал, до какого возраста планирует выступать в профессиональном теннисе
yellow-arrow
Пара Киченок – Кенин выдала зрелищный матч в ¼ финале турнира в Чарльстоне
yellow-arrow
Циципас: Новая глава не стирает старую историю, а дополняет её
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
dynamo kiev #1 (Charlotte )
05.04.2025 в 14:09
Дебил
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
dynamo kiev #1 (Charlotte )
05.04.2025 в 14:09
Дебил
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
4
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости