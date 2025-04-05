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Долгополов – об обстреле Кривого Рога: Спасибо нынешней администрации США и Илону Маску
Лучше и не скажешь
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Бывший украинский теннисист Александр Долгополов прокомментировал обстрел российскими захватчиками украинского города Кривой Рог, в результате которого 18 человек погибли (из них 9 – дети).
"Благодарим нынешнюю администрацию США за то, что неоднократно срывали помощь Украине.
Спасибо Илону за продвижение российских нарративов. Спасибо за 24 часа "мира". Спасибо за "перемирие".
Эй, Дональд Трамп, похоже, у тебя нет никаких козырей. Путину все равно, да? 6 погибших детей" – написал Александр на своей странице в Твиттер.
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