Долгополов – об обстреле Кривого Рога: Спасибо нынешней администрации США и Илону Маску

Бывший украинский теннисист Александр Долгополов прокомментировал обстрел российскими захватчиками украинского города Кривой Рог, в результате которого 18 человек погибли (из них 9 – дети).

"Благодарим нынешнюю администрацию США за то, что неоднократно срывали помощь Украине.

Спасибо Илону за продвижение российских нарративов. Спасибо за 24 часа "мира". Спасибо за "перемирие".

Эй, Дональд Трамп, похоже, у тебя нет никаких козырей. Путину все равно, да? 6 погибших детей" – написал Александр на своей странице в Твиттер.