Свитолина рассказала, как справляется с тревожностью на корте

Украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала о своих методах борьбы с тревожностью во время матчей. Ее слова цитирует Чемпион :

"С опытом я уже поняла, как справляться с тревожностью – нужно ее принять. Я волнуюсь, соперник волнуется. Мы находимся на одном уровне.

Я возвращаю себя на то, что мне нужно прямо сейчас. Если есть волнение перед подачей, то концентрируюсь на том, куда его направить. Если думать только о том, что "я волнуюсь, я волнуюсь", то это не поможет" – сказала украинка.