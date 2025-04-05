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Свитолина рассказала, как справляется с тревожностью на корте

Теннис

По игре – не скажешь

Свитолина рассказала, как справляется с тревожностью на корте

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала о своих методах борьбы с тревожностью во время матчей. Ее слова цитирует Чемпион:

"С опытом я уже поняла, как справляться с тревожностью – нужно ее принять. Я волнуюсь, соперник волнуется. Мы находимся на одном уровне.

Я возвращаю себя на то, что мне нужно прямо сейчас. Если есть волнение перед подачей, то концентрируюсь на том, куда его направить. Если думать только о том, что "я волнуюсь, я волнуюсь", то это не поможет" – сказала украинка.

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