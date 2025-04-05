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Свитолина рассказала, как справляется с тревожностью на корте
По игре – не скажешь
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала о своих методах борьбы с тревожностью во время матчей. Ее слова цитирует Чемпион:
"С опытом я уже поняла, как справляться с тревожностью – нужно ее принять. Я волнуюсь, соперник волнуется. Мы находимся на одном уровне.
Я возвращаю себя на то, что мне нужно прямо сейчас. Если есть волнение перед подачей, то концентрируюсь на том, куда его направить. Если думать только о том, что "я волнуюсь, я волнуюсь", то это не поможет" – сказала украинка.
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