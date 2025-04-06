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Свитолина: Для меня очень важно показывать свою позицию мира
Абсолютно правильный подход
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала, насколько важно активно проявлять свою гражданскую позицию и доносить информацию о нашем государстве до всего мира.
"Для меня очень важно показывать свою позицию миру, потому что мы видим очень разные подходы к войне, которая происходит в Украине.
Очень важно использовать свою платформу. Я представляю свою страну, стараюсь отдавать все силы, бороться за победы, чтобы люди их праздновали, чтобы мы видели, как поднимается наш флаг, и звучал украинский гимн" – сказала Элина на пресс-конференции во Львове.
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