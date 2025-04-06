  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Свитолина: Для меня очень важно показывать свою позицию мира
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Свитолина: Для меня очень важно показывать свою позицию мира

Теннис

Абсолютно правильный подход

Свитолина: Для меня очень важно показывать свою позицию мира

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала, насколько важно активно проявлять свою гражданскую позицию и доносить информацию о нашем государстве до всего мира.

"Для меня очень важно показывать свою позицию миру, потому что мы видим очень разные подходы к войне, которая происходит в Украине.

Очень важно использовать свою платформу. Я представляю свою страну, стараюсь отдавать все силы, бороться за победы, чтобы люди их праздновали, чтобы мы видели, как поднимается наш флаг, и звучал украинский гимн" – сказала Элина на пресс-конференции во Львове.

Свитолина рассказала, как справляется с тревожностью на корте

По теме
yellow-arrow
Синнер рассказал, как отреагировал на дисквалификацию
yellow-arrow
Определились финалистки турнира в Чарльстоне
yellow-arrow
Свитолина рассказала, как справляется с тревожностью на корте
Элина Свитолина
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
4
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости