Свитолина: Для меня очень важно показывать свою позицию мира

Украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала, насколько важно активно проявлять свою гражданскую позицию и доносить информацию о нашем государстве до всего мира.

"Для меня очень важно показывать свою позицию миру, потому что мы видим очень разные подходы к войне, которая происходит в Украине.

Очень важно использовать свою платформу. Я представляю свою страну, стараюсь отдавать все силы, бороться за победы, чтобы люди их праздновали, чтобы мы видели, как поднимается наш флаг, и звучал украинский гимн" – сказала Элина на пресс-конференции во Львове.