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Определились финалистки турнира в Чарльстоне

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Чисто американская борьба

Определились финалистки турнира в Чарльстоне

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Четвертая ракетка мира Джессика Пегула вышла в финал турнира серии WTA500 в Чарльстоне (США). В матче 1/2 соревнований она одолела "нейтралку" Екатерину Александрову (WTA №26).

Счет матча 2-1 (6-2; 2-6; 7-5) в пользу американки, в активе которой 1 подача на вылет, 7 из 17 реализованных брейков, 15 из 21 отыгранных брейков, а в пассиве – 2 двойные ошибки.

Для Джессики этот финал станет 18-м в ее карьере (третьим – в текущем сезоне).

В другом полуфинале американка София Кенин (WTA №44) на отказе прошла свою соотечественницу Аманду Анисимову (WTA №16).

При счете 2-5 в первом сете спортсменка вызвала на корт физио, но продолжить борьбу так и не смогла. Для Кенин этот финал станет девятым в карьере (первым – в текущем сезоне). Счет очных встреч против Пегулы – 3-2 в пользу Джессики.

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