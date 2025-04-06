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Синнер рассказал, как отреагировал на дисквалификацию
Философский подход
Getty Images/Global Images Ukraine
Первая ракетка мира, итальянец Янник Синнер, рассказал, как отреагировал на решение о трехмесячной дисквалификации.
"Как я это переживал? Если быть честным, я чувствовал себя довольно спокойно. Решение согласиться на дисквалификацию на три месяца было принято достаточно быстро. Мы согласились практически сразу, хотя лично я был не до конца с этим согласен – у нас с моим адвокатом и людьми вокруг меня было много разговоров, споров, туда-сюда. В конце концов, пришлось выбрать меньшее из зол. Думаю, это я сделал.
Хотя иногда все это кажется немного несправедливым, с другой стороны – все могло закончиться гораздо хуже и еще большей несправедливостью. Так что… случилось, как случилось. Я был очень уязвим после всего этого, особенно после того, как узнал о дисквалификации в Дохе – тот месяц был тяжелым. Да, если честно, до сих пор остаюсь в уязвимом состоянии, потому что произошло много того, чего я не ожидал. В том числе собственные реакции – я не думал, что могу так чувствовать себя.
Не буду врать – я не человек без чувств, без эмоций, без переживаний. Но жизнь учит. Думаю, с каждым годом я все лучше узнаю себя – какой я человек и какая моя ценность как личности. Это было непросто, даже очень тяжело. Но рядом были люди, которые меня поддержали, подняли, дали силы осознать все, что произошло" – сказал Янник.
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