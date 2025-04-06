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Лидер швейцарской команды не сыграет матчи Кубка Билли Джин Кинг против Украины
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фото - flashscore.com.ua
Швейцарка Белинда Бенчич сообщила, что не будет участвовать в ближайших матчах своей сборной в Кубке Билли Джин Кинг. Соответствующее обращение Белинда опубликовала на своей официальной странице в Instagram.
"Я хотела сообщить вам, что, к сожалению, мне пришлось принять трудное решение и отказаться от участия в Кубке Билли Джин Кинг на следующей неделе в Польше. Моему телу нужно отдохнуть и зарядиться некоторое время после последних нескольких месяцев, которые забрали у меня немного больше, чем изначально ожидалось и планировалось.
Принимать такие решения никогда не бывает легко, нет ничего дороже, чем представлять Швейцарию, и я могу вас заверить, что я снова буду там в следующем матче. Желаю девушкам удачи на следующей неделе, и я буду поддерживать издалека" - написала Белинда.
Напомним, что матч Кубка Билли Джин Кинг между сборными Украины и Швейцарии состоится 12 апреля.
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