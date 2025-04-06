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Костюк сыграет на турнире в Штутгарте

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Хорошая возможность проявить себя

Костюк сыграет на турнире в Штутгарте

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №24) сыграет на грунтовом турнире в немецком Штутгарте. Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Наша спортсменка и теннисистка из Туниса Онс Жабер заменят испанку Паулу Балосу и чешку Барбору Крейчикову, которые объявили об отказе от участия.

Это будет первый для Костюк турнир в сезоне на грунте. Ранее украинка трижды играла в Штутгарте и однажды даже добралась до финала соревнований.

За право сыграть в основной сетке будут бороться Даяна Ястремская и Юлия Стародубцева.

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