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Костюк сыграет на турнире в Штутгарте
Хорошая возможность проявить себя
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №24) сыграет на грунтовом турнире в немецком Штутгарте. Об этом сообщает официальный сайт соревнований.
Наша спортсменка и теннисистка из Туниса Онс Жабер заменят испанку Паулу Балосу и чешку Барбору Крейчикову, которые объявили об отказе от участия.
Это будет первый для Костюк турнир в сезоне на грунте. Ранее украинка трижды играла в Штутгарте и однажды даже добралась до финала соревнований.
За право сыграть в основной сетке будут бороться Даяна Ястремская и Юлия Стародубцева.
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