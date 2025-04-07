Костюк показала видео подготовки к турниру в Штутгарте

Украинская теннисистка Марта Костюк поделилась со своими поклонниками новым видео. Наша спортсменка продолжает подготовку к турниру в Штутгарте (Германия), который станет для нее первым грунтовым турниром в текущем сезоне. Соответствующий пост Марта разместила на своей официальной странице в Instagram.

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