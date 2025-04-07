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Костюк показала видео подготовки к турниру в Штутгарте
Желаем удачи
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Марта Костюк поделилась со своими поклонниками новым видео. Наша спортсменка продолжает подготовку к турниру в Штутгарте (Германия), который
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