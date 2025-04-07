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WTA обновили рейтинг: Костюк минимально ухудшила позицию, Свитолина держит первенство среди украинок

Теннис
Обновлено

Обновленный список лучших

WTA обновили рейтинг: Костюк минимально ухудшила позицию, Свитолина держит первенство среди украинок

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Женская теннисная ассоциация обновила список лучших теннисисток мира. В ТОП-3 перемен не произошло, лидером по-прежнему является Арина Соболенко, вторая позиция у польки Иги Свентек, а ТОП-3 замыкает американка Коко Гауфф.

Что касается украинок, то Элина Свитолина остается первой ракеткой нашего государства и держит свою 18 позицию. Марта Костюк минимально ухудшила результат, опустившись с 24 на 25 место. ТОП-3 замыкает Даяна Ястремская, которая продолжает идти 46-й.

65 (+3) Ангелина Калинина

103 (+5) Юлия Стародубцева

140 (-4) Дарья Снигур

204 (+3) Анастасия Соболева

241 (-3) Леся Цуренко

249 (+9) Валерия Страхова

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