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WTA обновили рейтинг: Костюк минимально ухудшила позицию, Свитолина держит первенство среди украинок
Обновленный список лучших
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Женская теннисная ассоциация обновила список лучших теннисисток мира. В ТОП-3 перемен не произошло, лидером по-прежнему является Арина Соболенко, вторая позиция у польки Иги Свентек, а ТОП-3 замыкает американка Коко Гауфф.
Что касается украинок, то Элина Свитолина остается первой ракеткой нашего государства и держит свою 18 позицию. Марта Костюк минимально ухудшила результат, опустившись с 24 на 25 место. ТОП-3 замыкает Даяна Ястремская, которая продолжает идти 46-й.
65 (+3) Ангелина Калинина
103 (+5) Юлия Стародубцева
140 (-4) Дарья Снигур
204 (+3) Анастасия Соболева
241 (-3) Леся Цуренко
249 (+9) Валерия Страхова
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