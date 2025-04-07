Алькарас: Я очень доволен тем, как играю, с начала года демонстрирую отличный теннис

Испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал свою форму и рассказал о возможности стать первым номером мирового рейтинга.

"Я очень доволен тем, как играю, я с начала года демонстрирую отличный теннис. Теннис – это не просто удар по мячу. Это гораздо больше. Это о ментальности, физической стороне. Если я не выиграю, неважно, хорошо я играю или нет. Люди не думают о сопернике, они думают только обо мне. Если я проиграю, люди говорят, что что-нибудь случается. Я не думаю, что это честно. Сетки на каждом турнире очень открыты, очень много игроков показывают хороший теннис и они заслуживают этих побед.

Теперь я просто рад быть здесь и готов хорошо играть на грунте. Есть так много теннисистов, хорошо играющих на этом покрытии и на всех покрытиях. На мой взгляд, есть много игроков, способных добиться больших успехов на грунте. Поэтому я считаю, что это будет интересный грунтовый сезон. Сегодня я очень рад быть в Монте-Карло, это турнир, на котором я играл всего один раз. Я хотел приехать сюда и отлично выступить. Так что я очень рад тренироваться здесь и готовиться к своему первому матчу.

Люди всегда говорят, что мы должны выигрывать турниры или что топ-игроки должны быть постоянно на этих этапах, играть финалы или брать титулы. Следовательно, я не удивлен этим. Но да, многие спрашивают меня или говорят мне, что у меня есть шанс стать первой ракеткой мира, если Янник Синнер не будет играть. Наверное, это давление в определенной степени убило меня.

Думаю, у меня нет возможности стать первым номером, даже если Янник не играет, у меня нет шансов сделать это во время грунтового сезона. Я думаю, что я слишком далеко от Янника. Потому я просто понял, что мне не нужно думать об этом. Я просто еду на турнир и играю. Это мой образ мышления сейчас" – сказал Алькарас.