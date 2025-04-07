Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Гаэль Монфис добыл волевую победу на старте турнира в Монте-Карло
Француз сумел реабилитироваться
https://www.gettyimages.com/Ukraine
44-я ракетка мира французский теннисист Гаэль Монфис успешно стартовал на турнире категории ATP-1000 в Монте-Карло (Монако). В первом круге он одержал победу над венгром Фабианом Марожаном.
Монте-Карло. Первый круг
Гаэль Монфис - Фабиан Марожан 4:6, 6:1, 6:1
Матч продолжался 1 час 43 минуты. За это время Монфис выполнил четыре подачи навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 14 заработанных. На счету Марожана два эйса, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из пяти.
Во втором круге "Мастерса" в Монте-Карло Гаэль Монфис сыграет с теннисистом без флага Андреем Рублёвым.
Популярное сейчас
- Клуб УПЛ предложил Ингульцу доиграть домашние матчи на своем стадионе
- В Кабмине сделали заявление относительно соглашения с США об украинских ресурсах
- Победы Динамо, Александрии и Шахтера, Лунин пропустит четвертьфинал ЛЧ, Довбик не забил Юве. Главные новости за 6 апреля
- ITIA дисквалифицировала пятерых теннисистов за договорные матчи
- Очень жарко: Девушка полузащитника Карпат покорила поклонников сексуальной фотосессией
- Нападающий Милана нашел любовь в видеоигре Call of Duty