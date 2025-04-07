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13-й в истории. Синнер продолжает бить рекорды несмотря на дисквалификацию

Теннис

Итальянец стал первой ракеткой мира по итогам Ролан Гаррос-2024

13-й в истории. Синнер продолжает бить рекорды несмотря на дисквалификацию

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Трёхкратный победитель турниров серии "Большого шлема" итальянский теннисист Янник Синнер проводит 44-ю неделю на первой строчке мирового рейтинга. По данному показателю он обошёл трёхкратного чемпиона "Ролан Гаррос" бразильца Густаво Куэртена и вышел на чистое 13-е место в истории по общему количеству недель в ранге первой ракетки мира.

Янник Синнер стал первой ракеткой мира после "Ролан Гаррос" — 2024. За это время он выиграл US Open — 2024, Australian Open — 2025, Итоговый турнир — 2024, а также "Мастерсы" в Цинциннати (США) и в Шанхае (Китай).

Напомним, сейчас Синнер отбывает трёхмесячную дисквалификацию из-за нарушения антидопинговых правил весной 2024-го. Он вернётся в мае на грунтовом "Мастерсе" в Риме (Италия).

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Янник Синнер
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