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Муж Свитолиной установил историческое достижение на Мастерсе в Монте-Карло

Теннис

Довольно необычное достижение

Муж Свитолиной установил историческое достижение на Мастерсе в Монте-Карло

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

44-я ракетка мира француз Гаэль Монфис стал самым возрастным теннисистом с 1968 года, которому удалось выиграть матч основной сетки грунтового турнира серии "Мастерс" в Монте-Карло (Монако), несмотря на проигранный первый сет, сообщает Opta Ace.

Напомним, в сентябре 2025 года Монфису исполнится 39 лет.

Выдающееся достижение Монфис пришлось на матч первого круга "Мастерса" в Монте-Карло. Гаэль одержал победу над венгром Фабианом Марожаном (81-й номер рейтинга) со счётом 4:6, 6:1, 6:1.

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