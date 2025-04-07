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Карлос Алькарас появился на обложке журнала GQ

Теннис

Также в апреле покажут фильм о теннисисте

Карлос Алькарас появился на обложке журнала GQ

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Четырёхкратный чемпион турниров серии "Большого шлема", третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас украсил обложку нового номера испанской версии глянцевого журнала GQ. Для фотосессии Алькараса одевал модный дом Louis Vuitton, амбассадором которого испанец является.

Отметим, что 23 апреля известный стриминговый сервис Netflix выпустит документальный мини-сериал про Алькараса. По последним данным, он будет состоять из трёх эпизодов.

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Карлос Алькарас
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