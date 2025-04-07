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Новак Джокович рассказал, когда может завершить карьеру
Серб не торопится уходить
Getty Images/Global Images Ukraine
24-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира, олимпийский чемпион 2024 года сербский теннисист Новак Джокович высказался о своём будущем в спорте.
– Ваш 100-й титул может совпасть с 25-м "Шлемом". Если это произойдёт, возможно ли, что вы завершите карьеру?
– Я так не думаю, но никогда не знаешь наверняка. Я считаю, что у меня ещё достаточно бензина в двигателе. В Австралии и Майами я доказал, что всё ещё могу играть на очень высоком уровне. Соревнования по-прежнему приносят мне удовольствие. Многие считают, что я должен уйти из тенниса на высокой ноте. Я могу это понять. Некоторые считают, что я и вовсе должен был остановиться после золотой медали на Олимпиаде. Посмотрим, что меня ждёт в будущем. Если вы скажите мне, что я выиграю свой 100-й титул на турнире "Большого шлема", я готов под этим подписаться. Но это большая гора, на которую нужно подняться. Нужно быть скромным в этом вопросе, — приводит слова Джоковича Lequipe.
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