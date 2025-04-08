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Циципас рассказал о решающем моменте в своей карьере

Теннис
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Надо принимать нелегкие решения

Циципас рассказал о решающем моменте в своей карьере

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Греческий теннисист Стефанос Циципас поделился своими эмоциями после возвращения в ТОП-10 мирового рейтинга и рассказал о решающем моменте в своей карьере.

"Я бы не назвал это перерождение. Это скорее чувство, что я снова на правильном пути. Перерождение – это было бы больше. Может, выигрыш "мастерса" или "мейджора". Но, конечно, возвращение в ТОП-10 радует. Особенно после победы в Дубае.

Сейчас – это ключевой момент. Либо я фокусируюсь и добавляю, либо просто отпускаю все и иду по течению. Но я не хочу быть таковым. Я хочу выложиться по полной и выйти за пределы своих возможностей" – сказал Стефанос.

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Источник:
БТУ
Опубликовал: Андрей Хижняк
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