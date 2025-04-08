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Монфис – о старте на турнире в Монте-Карло: Один матч выиграл, можно на этом и завершать
Надо бороться за победу
Getty Images/Global Images Ukraine
Французский теннисист Гаэль Монфис прокомментировал победный старт на турнире серии АТР-1000 в Монте-Карло.
О поединке против Фабиана Марожана
"Честно говоря, я совсем не ожидал, что сыграю так. Моя задача выполнена – в этом сезоне я хочу выигрывать больше матчей на грунте. Один уже выиграл – один из одного! Можно на этом и завершать (смеется).
На самом деле я доволен своей игрой. Хорошо двигался по корту, а на грунте мне давно этого не удавалось. Уверенно бил с обеих сторон, хорошо подавал, не запаниковал после проигранного сета. В общем, чувствовал себя в этом матче очень комфортно, даже неожиданно для себя”.
О предстоящем матче против девятой ракетки мира Андрея Рублева
"Настраиваюсь на поединок вполне положительно (улыбается). Будет трудный матч, это точно. Я знаю, как он играет. Мне нужно будет попытаться его сдержать, найти контрмеры.
Понимаю, что он будет играть с огромной интенсивностью, будет бить по мячу вовсю. Как только я укорочу мяч – он сразу врежет. Ну и что? Если он меня разнесет – ничего страшного. Если выиграю – отлично. Во всяком случае, я уже доволен: у меня один матч – одна победа”.
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