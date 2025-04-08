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Свитолина уже готовится к матчам Кубка Билли Джин Кинг. Фото

Теннис

Удачи в важных встречах

Свитолина уже готовится к матчам Кубка Билли Джин Кинг. Фото

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Элина Свитолина проводит активную подготовку к матчам национальной команды в Кубке Билли Джин Кинг. Наша спортсменка уже прибыла в польский город Радом, где с 10 по 12 апреля наша команда сыграет против местной сборной и коллектива из Швейцарии.

Свитолина уже готовится к матчам Кубка Билли Джин Кинг. Фото - изображение 1

Напомним, что ранее лидер польской команды Ига Свентек и лидер швейцарок Белинда Бенчич объявили, что не сыграют за свои сборные в матчах Кубка Билли Джин Кинг.

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