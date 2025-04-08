Свитолина уже готовится к матчам Кубка Билли Джин Кинг. Фото

Украинская теннисистка Элина Свитолина проводит активную подготовку к матчам национальной команды в Кубке Билли Джин Кинг. Наша спортсменка уже прибыла в польский город Радом, где с 10 по 12 апреля наша команда сыграет против местной сборной и коллектива из Швейцарии.

Напомним, что ранее лидер польской команды Ига Свентек и лидер швейцарок Белинда Бенчич объявили, что не сыграют за свои сборные в матчах Кубка Билли Джин Кинг.