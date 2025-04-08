Теннис
Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Хольгер Руне не смог доиграть матч первого круга на Мастерсе в Монте-Карло
Теннисист снялся с соревнований
Getty Images/Global Images Ukraine
12-я ракетка мира 21-летний датский теннисист Хольгер Руне не смог завершить свой матч на старте грунтового турнира серии "Мастерс" в Монте-Карло (Монако).
В первом круге соревнований Руне встречался с португальцем Нуну Боржешем. Боржеш выиграл первый сет со счётом 6:2 и повёл во втором со счётом 3:0, после чего Руне снялся. Официальной причиной отказа Хольгера является болезнь.
Отметим, что это второй неудовлетворительный результат Руне после финала турнира в Индиан-Уэллсе.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Почему Челси должен выиграть Лигу конференций. Это может стать спасательным жилетом для Шахтера
- "Придумали для хайпа". Отец Степанова прокомментировал слухи вокруг сына
- Фланги Динамо и Шахтера, дуэт Шапаренко-Судаков, ветераны Ярмоленко и Ракицкий, джокеры Александрии и Зари. Символическая сборная 23-го тура УПЛ
- Долгополов – об обстреле Кривого Рога: Спасибо нынешней администрации США и Илону Маску
- Дарья Билодид – на обложке модного журнала FOSTYLEN
- Самая красивая биатлонистка планеты отмечает 35-й день рождения
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
100 000
3На сайт
5 000
4На сайт
150 000