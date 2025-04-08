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Хольгер Руне не смог доиграть матч первого круга на Мастерсе в Монте-Карло

Теннис

Теннисист снялся с соревнований

Хольгер Руне не смог доиграть матч первого круга на Мастерсе в Монте-Карло

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

12-я ракетка мира 21-летний датский теннисист Хольгер Руне не смог завершить свой матч на старте грунтового турнира серии "Мастерс" в Монте-Карло (Монако).

В первом круге соревнований Руне встречался с португальцем Нуну Боржешем. Боржеш выиграл первый сет со счётом 6:2 и повёл во втором со счётом 3:0, после чего Руне снялся. Официальной причиной отказа Хольгера является болезнь.

Отметим, что это второй неудовлетворительный результат Руне после финала турнира в Индиан-Уэллсе.

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