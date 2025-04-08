Карлос Алькарас: Хотел бы сидеть за одним столом с Большой тройкой

Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас поделился своими мыслями по поводу хода своей карьеры и желанием стать одним из величайших игроков в истории.

"У меня нет одержимости, но я всегда говорил, что хотел бы быть лучшим в истории и сидеть за одним столом с "Большой тройкой". Это можно счесть за грандиозные слова, но не за одержимость. Мне хочется вдохновлять юных теннисистов и оставаться в памяти у людей как человек, который получает удовольствие от того, что он делает, ведь он делает это с улыбкой на лице. Надеюсь, это приносит людям радость.

Мне не очень нравится, когда меня сравнивают с кем то из "Большой тройки". Конечно, это комплимент, когда тебя сравнивают с тремя лучшими игроками всех времён, но я Карлос Алькарас и стараюсь идти своим путём, не более того", — приводит слова теннисиста издание GQ.

Напомним, испанский теннисист стартует на проходящем в Монте-Карло турнире серии "Мастерс" с матча второго круга, где сыграет против 22-й ракетки мира аргентинца Франсиско Серундоло.