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Уго Умбер сыграл матч первого круга Мастерса в Монте-Карло со сломанным пальцем

Теннис

Но травма дала о себе знать

Уго Умбер сыграл матч первого круга Мастерса в Монте-Карло со сломанным пальцем

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

20-я ракетка мира французский теннисист Уго Умбер сломал мизинец на правой руке перед стартом грунтового турнира серии "Мастерс" в Монте-Карло (Монако).

"Уже два дня мы в поисках ортеза и способа облегчить ему боль при ударах слева. Надеюсь, травма не станет помехой в грунтовой части сезона", — приводит слова тренера Умбера Фабриса Мартена Eurosport.fr.

Несмотря на травму, сегодня, 8 апреля, Умбер провёл напряжённый поединок первого круга в Монте-Карло. Уго потерпел поражение от австралийца Алексея Попырина со счётом 6:3, 6:7 (2:7), 4:6.

Отметим, что из-за данного поражения Умбер покинет топ-20 мирового рейтинга.

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