Янник Синнер вернется в тур в статусе первой ракетки мира

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер останется лидером мирового рейтинга после трёхмесячной дисквалификации. Это стало известно после того, как вторая ракетка мира немец Александр Зверев проиграл во втором круге "Мастерса" в Монте-Карло.

До соревнований в Риме никто больше не сможет обойти итальянца в рейтинге.

Янник Синнер стал первой ракеткой мира после "Ролан Гаррос" — 2024. За это время он выиграл US Open — 2024, Australian Open — 2025, Итоговый турнир — 2024, а также "Мастерсы" в Цинциннати (США) и в Шанхае (Китай).

Напомним, сейчас Синнер отбывает трёхмесячную дисквалификацию из-за нарушения антидопинговых правил весной 2024-го.