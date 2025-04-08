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Циципас вышел в третий круг Мастерса в Монте-Карло

Теннис
Обновлено

Волевая победа для греческого теннисиста

Циципас вышел в третий круг Мастерса в Монте-Карло

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Восьмая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас вышел в третий круг "Мастерса" в Монте-Карло (Монако). Во втором круге он обыграл 38-ю ракетку мира из Австралии Джордана Томпсона.

Монте-Карло. Второй круг

Стефанос Циципас - Джордан Томпсон 4:6, 6:4: 6:2

Встреча продолжалась 2 часа 1 минуту. В её рамках Циципас шесть рез подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Томпсона пять эйсов, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из семи заработанных.

Далее Циципас встретится с победителем матча Нуну Боржеш (Португалия) — Педро Мартинес-Портеро (Испания).

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