Восьмая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас вышел в третий круг "Мастерса" в Монте-Карло (Монако). Во втором круге он обыграл 38-ю ракетку мира из Австралии Джордана Томпсона.

Монте-Карло. Второй круг

Стефанос Циципас - Джордан Томпсон 4:6, 6:4: 6:2

Встреча продолжалась 2 часа 1 минуту. В её рамках Циципас шесть рез подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Томпсона пять эйсов, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из семи заработанных.

Далее Циципас встретится с победителем матча Нуну Боржеш (Португалия) — Педро Мартинес-Портеро (Испания).