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Циципас вышел в третий круг Мастерса в Монте-Карло
Волевая победа для греческого теннисиста
Getty Images/Global Images Ukraine
Восьмая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас вышел в третий круг "Мастерса" в Монте-Карло (Монако). Во втором круге он обыграл 38-ю ракетку мира из Австралии Джордана Томпсона.
Монте-Карло. Второй круг
Стефанос Циципас - Джордан Томпсон 4:6, 6:4: 6:2
Встреча продолжалась 2 часа 1 минуту. В её рамках Циципас шесть рез подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Томпсона пять эйсов, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из семи заработанных.
Далее Циципас встретится с победителем матча Нуну Боржеш (Португалия) — Педро Мартинес-Портеро (Испания).
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